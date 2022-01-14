KIA SPORTAGE

Что говорят о нас клиенты?
Все понравилось) в целом все комфортно прошло,
у меня большой опыт аренды машин в разных странах,
это было самое удобное за все время)
у меня большой опыт аренды машин в разных странах,
это было самое удобное за все время)
Порядочность в бизнесе,
это самый модный интсрумент и вообще в жизни,
у вас бизнес будет только развиваться, потому,
что фундамент правильный!
это самый модный интсрумент и вообще в жизни,
у вас бизнес будет только развиваться, потому,
что фундамент правильный!
Меня все устроило, спасибо большое, авто супер!
Добрый день! Устроило полностью все,
автомобиль вообще в прекрасном состоянии,
нет никаких нареканий,
съездить на нем на дальнее расстояние одно удовольствие.
автомобиль вообще в прекрасном состоянии,
нет никаких нареканий,
съездить на нем на дальнее расстояние одно удовольствие.
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