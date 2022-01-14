KIA SPORTAGE

4500.00 рублей / за сутки 4050.00 рублей / от 3х суток
Свободна

HYUNDAI CRETA

3300.00 рублей / за сутки 2970.00 рублей / от 3х суток
Свободна
Мы за адекватность и взаимоуважение во взаимодействии с клиентами
Мы не стремимся заработать на штрафах и дефектах, просмотренных во время приемки авто

Машины в отличном состоянии, выдаются чистыми и заправленными
Наши авто
Будем рады исполнить Ваши желания.
4500.00 рублей / за сутки
4050.00 рублей / от 3х суток
Свободна

KIA SPORTAGE

Кроссовер Kia Sportage UEFA Europa League 2020…

3300.00 рублей / за сутки
2970.00 рублей / от 3х суток
Свободна

HYUNDAI CRETA

Hyundai Creta 2018 – стильный городской кросс…

Что говорят о нас клиенты?

Все понравилось) в целом все комфортно прошло, 
у меня большой опыт аренды машин в разных странах, 
это было самое удобное за все время)

Андрей

Порядочность в бизнесе, 
это самый модный интсрумент и вообще в жизни, 
у вас бизнес будет только развиваться, потому, 
что фундамент правильный!

Давид

Меня все устроило, спасибо большое, авто супер!

Евгений

Добрый день! Устроило полностью все, 
автомобиль вообще в прекрасном состоянии, 
нет никаких нареканий, 
съездить на нем на дальнее расстояние одно удовольствие.

Денис
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