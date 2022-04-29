Аренда авто
в Томске
от компании «Бери рули»
от компании «Бери рули»
Аренда авто в Томске
Доставим автомобиль куда удобно!
от 3500,00 ₽
(при заказе от 3-х суток)
от 4500,00 ₽
(при заказе от 3-х суток)
Условия
Ответы на вопросы
Мы не стремимся заработать на штрафах и дефектах, просмотренных во время приемки авто и ожидаем от клиента честной сдачи автомобиля. Мы уважаем наших клиентов, и ждем от них того же.
Необходимо связаться с менеджером написав в ватсап или позвонить, уточнить сроки аренды и желаемый автомобиль. После согласования автомобиль становится в бронь. Далее, необходимо предоставить фото паспорта и водительского удостоверения, после этого менеджер связывается с Вами и передает автомобиль.
Минимальный возраст для аренды наших автомобилей 23 года. Минимальный водительский стаж 3 года.
Мы работаем по договору оферте. При передаче авто, подписывается акт приема- передачи и происходит оплата услуг, что является его акцептом.
Сообщите нам заранее, если Вам будет необходимо детское кресло
Мы доверяем свои автомобили клиентам и надеемся на ответное доверие, поэтому в качестве залога, при оплате аренды передается страховой депозит (в размере 5000 руб.), который подлежит возврату после возврата авто.
Автомобиль передается клиенту в чистом виде и заправленным. Сдается автомобиль так же в чистом виде и с уровнем топлива не менее указанного в акте приема- передачи. В противном случае из суммы депозита будет вычтена стоимость мойки (750 руб) и недостающего бензина по цене, прописанной в договоре.
Связаться с менеджером и действовать по предписаниям прописанным в памятке, которая выдается с актом приема авто.
Автомобиль можно забрать с нашей корпоративной стоянки, либо наш менеджер может предоставить автомобиль в оговоренное место в черте города за дополнительную плату 650 руб. Доставка за пределы города согласовывается индивидуально.
Бери-Рули
Компания «Бери рули» — аренда автомобилей в Томске.
Предлагаем аренду автомобилей эконом-класса с полным пакетом услуг.
Марки автомобилей:
• Kia Sportage
Небольшой кроссовер отлично зарекомендовал себя и на городских улицах, и на дорогах за городом. Климат-контроль обеспечит прохладу в жару и тепло в морозы. Машина отлично слушается руля, быстро разгоняется, хорошо держит дорогу. Удобен для семьи.
• Hyundai Creta
Компактный, экономичный кроссовер с комфортным салоном. Просторный багажник. Удобная навигация. Хорошая стереосистема.
Туристам, командировочным, бизнесменам, тем, у кого автомобиль в ремонте, гораздо выгоднее взять машину в аренду, чем переплачивать за такси. Чистый, комфортный, безопасный автомобиль находится на расстоянии телефонного звонка.
Требования к арендатору:
• Возраст не моложе 23 лет
• Стаж вождения от 3-х лет
В командировку, в гости, по делам – с какой бы целью вы не посетили Томск, хорошо не зависеть от друзей, партнеров, родственников, а свободно перемещаться по городу, когда и куда нужно.
Не переживать, что слишком рано/уже поздно, не бежать под дождем на остановку, не просить троюродного брата отвезти по делам –аренда автомобиля дарит свободу. Чистую, прошедшую техосмотр, заправленную машину можно забрать со стоянки или попросить доставить в удобное место.
Взять авто в аренду у «Бери рули»:
• Безопасно
Все автомобили застрахованы (ОСАГО), регулярно проходят ТО.
• Быстро
Вся подготовительная работа проходит онлайн, менеджер и клиент встречаются только при передаче автомобиля
• Комфортно
Гарантируем, что в салоне не будет неприятных запахов, пятен и грязи. Каждый автомобиль проходит чистку и дезинфекцию перед сдачей.
• Экономно
Цена отражает только оплату за аренду. Вам не нужно заниматься ремонтом (все авто на ходу, прошли ТО), покупать дополнительные детали. Нужно сменить расходные материалы во время аренды? Мы оплатим ваш чек.
Посуточная аренда позволяет вам экономить, ведь вы платите только за те дни в которые пользуетесь машиной. Автомобиль дает ощущение свободы и независимости. На нем вы доберетесь в нужное место с комфортом. Для оформления договора нужен минимум документов.
Почему мы:
• Оформим аренду за 15 минут
• Предоставим автомобиль в отличном техническом состоянии
• Заправим полный бак
• Обеспечим поддержку 24/7
• Принимаем наличный и безналичный расчет
• Выдаем всю документацию для отчетности
• Обеспечим детским креслом
Все наши тарифы фиксированы, никаких скрытых платежей. Нет рекламы на стеклах и кузове.
Напишите в вотсап или позвоните по номеру 7 900 923 41 41 – мы подскажем, как выгодно арендовать автомобиль.