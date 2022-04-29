Компания «Бери рули» — аренда автомобилей в Томске.

Предлагаем аренду автомобилей эконом-класса с полным пакетом услуг.

Марки автомобилей:

• Kia Sportage

Небольшой кроссовер отлично зарекомендовал себя и на городских улицах, и на дорогах за городом. Климат-контроль обеспечит прохладу в жару и тепло в морозы. Машина отлично слушается руля, быстро разгоняется, хорошо держит дорогу. Удобен для семьи.

• Hyundai Creta

Компактный, экономичный кроссовер с комфортным салоном. Просторный багажник. Удобная навигация. Хорошая стереосистема.

Туристам, командировочным, бизнесменам, тем, у кого автомобиль в ремонте, гораздо выгоднее взять машину в аренду, чем переплачивать за такси. Чистый, комфортный, безопасный автомобиль находится на расстоянии телефонного звонка.

Требования к арендатору:

• Возраст не моложе 23 лет

• Стаж вождения от 3-х лет

Аренда авто без водителя

В командировку, в гости, по делам – с какой бы целью вы не посетили Томск, хорошо не зависеть от друзей, партнеров, родственников, а свободно перемещаться по городу, когда и куда нужно.

Не переживать, что слишком рано/уже поздно, не бежать под дождем на остановку, не просить троюродного брата отвезти по делам –аренда автомобиля дарит свободу. Чистую, прошедшую техосмотр, заправленную машину можно забрать со стоянки или попросить доставить в удобное место.

Взять авто в аренду у «Бери рули»:

• Безопасно

Все автомобили застрахованы (ОСАГО), регулярно проходят ТО.

• Быстро

Вся подготовительная работа проходит онлайн, менеджер и клиент встречаются только при передаче автомобиля

• Комфортно

Гарантируем, что в салоне не будет неприятных запахов, пятен и грязи. Каждый автомобиль проходит чистку и дезинфекцию перед сдачей.

• Экономно

Цена отражает только оплату за аренду. Вам не нужно заниматься ремонтом (все авто на ходу, прошли ТО), покупать дополнительные детали. Нужно сменить расходные материалы во время аренды? Мы оплатим ваш чек.

Аренда авто на сутки

Посуточная аренда позволяет вам экономить, ведь вы платите только за те дни в которые пользуетесь машиной. Автомобиль дает ощущение свободы и независимости. На нем вы доберетесь в нужное место с комфортом. Для оформления договора нужен минимум документов.

Почему мы:

• Оформим аренду за 15 минут

• Предоставим автомобиль в отличном техническом состоянии

• Заправим полный бак

• Обеспечим поддержку 24/7

• Принимаем наличный и безналичный расчет

• Выдаем всю документацию для отчетности

• Обеспечим детским креслом

Все наши тарифы фиксированы, никаких скрытых платежей. Нет рекламы на стеклах и кузове.

Напишите в вотсап или позвоните по номеру 7 900 923 41 41 – мы подскажем, как выгодно арендовать автомобиль.